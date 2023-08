Karina Rivera sobre embarazo de su hija Doris Fundichely: "Ya quiero a mi nieta o nieto conmigo"

Hace algunos meses, Karina Rivera compartió la noticia sobre el embarazo de su hija Doris Fundichely. En una reciente entrevista, la compañera de Timoteo no pudo ocultar la emoción de saber que próximamente tendrá a su nieta o nieto entre sus brazos.

En entrevista con el medio local Trome, la animadora contó detalles acerca de su nueva etapa como futura abuela, asegurando que se encuentra plenamente enamorada de su familia y todo lo que le viene ocurriendo en su vida.

En esa misma línea, Karina reveló que ya se encuentran buscando nombres para su primer nieto, quien desde el primer momento le cambió la vida y la tiene babeando de ternura.

"Estoy feliz, me ha cambiado la vida. Recuerdo que yo decía 'todavía no me hagan abuela, por favor', pero ahora estoy babeando, ya quiero a mi nieta o nieto conmigo. Estamos viendo posibles nombres. Es un regalo del cielo, nos ha devuelto la vida", expresó.

Karina Rivera, de 54 años, también fue consultada respecto a una futura boda con su nueva pareja, Alejandro Rodo, asegurando que esa situación se la deja al destino ya que prefiere vivir el día a día con las personas que ama. No obstante, indicó que, por decisión propia, no se volvería a casar.

"Creo que prefiero dejarlo al universo, al destino, no planifico las cosas como lo hacía antes. Vivo cada día como viene y lo recibo de la mejor manera. Ahorita soy feliz y estoy agradecida de cada cosa que me viene pasando. Simplemente lo disfruto. Personalmente no me casaría, sino haría votos", señaló.