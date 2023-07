"Soy afortunado": Abuelita pregunta a su nieto si se avergüenza de ella

21/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más sorprendentes y conmovedores donde se demuestra el cariño que muchos nietos tienen hacia sus abuelitos, quienes los cuidaron desde pequeños y siempre buscaron la forma de brindarles seguridad y ayudarlos en cada paso que dan en sus vidas. Es así como la publicación realizada por la cuenta de @MauricioVieyra_14, en Twitter, conmovió a muchos por la respuesta de un joven a la interrogante de su abuelita.

Ama a su abuelita

En la publicación realizada por el joven Mauricio Vieyra se ve una fotografía donde aparece su abuelita, quien lo acompaña a merendar (cenar) en un centro comercial. Todo parecía ir bien en su salida de a dos, hasta que ella le realiza una pregunta que lo dejó sorprendido: "¿te avergüenzas de mí?".

"Hoy fui a merendar con mi abuela y me dijo si no me daba vergüenza que me vieran con ella, si supiera lo afortunado que soy de tenerla", se lee en el tweet realizado por el joven, generando gran revuelo en las redes sociales por reiterar su gran cariño hacia la mujer que siempre le mostró su apoyo.

Mauricio señaló que compartió la imagen para hacer un llamado a muchos jóvenes a que no se olviden de decir siempre el cariño que tienen hacia sus familiares como sus abuelitos, porque así como su abuelita, hay otras personas de tercera edad que tienen esa duda.

Hoy fui a merendar con mi abuela y me dijo si no me daba vergüenza que me vieran con ella , si supiera lo afortunado que soy de tenerla 😍 pic.twitter.com/H1aDSf1Wef — Mauricio vieyra (@Maurivieyra_14) July 20, 2023

¿Qué dijeron los usuarios en redes?

Como era de esperarse, la fotografía compartida se volvió tendencia y generó alrededor de 219.000 'me gusta' y más de 9.600 retweets. Además, muchas personas conmovidas por la respuesta del joven no dudaron en aplaudirlo y darle palabras de felicitaciones.

"Maravilla", "sí, eres muy afortunado. Disfrútalo y cuídala mucho", "¡qué linda!", "¡qué suerte la tuya de tener una abuela tan preocupada!", "los abuelos deberían de ser eternos", "me hizo acordar a mi mami", "decirle que la amo y que ojalá yo pudiera sentarme así a tomar la merienda con mi abuela", "se me metió una abuelita linda en el ojo", "si mi abuela estuviera y me preguntara si me da vergüenza estar con ella, gritaría en todo el lugar lo mucho que la amo. Cómo extraño a mi viejita, cada día más, ojalá estuvieses acá, no te faltaría nada", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en Twitter.

De esta manera, el tweet generó gran revuelo por ver cómo un joven no dudó en responderle a su abuelita lo mucho que la ama y que es una de las personas más importantes de su vida, y que nunca se avergonzaría de ella.