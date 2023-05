Magaly se percata de curiosos detalles en ampay de Charlene Castro: Salió con una trenza bien hecha

17/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina observó nuevamente las imágenes de Charlene Castro, la pareja de 'Cuto' Guadalupe, que salió de un hotel en Barranco con un hombre que no era el exfutbolista. La periodista se percató de curiosos detalles que llamaron la atención de muchos.

Los curiosos detalles del ampay

Durante esta revisión, Magaly Medina expuso en su programa de espectáculos un detalle que solo ella y algunos de sus seguidores habían notado.

"Hay unos detalles sabrosos de este ampay. No pensaba decirlos, pero ahora me ha provocado. Esto me lo hicieron notar varios televidentes", señaló la presentadora de "Magaly TV La Firme" para luego mostrar las imágenes de Charlene Castro caminando por las calles de Barranco, poco antes de ingresar a un hotel de la zona.

Magaly Medina notó que la mujer llevaba el cabello recogido en una cola antes de su encuentro clandestino con el misterioso hombre, quien fue identificado como Luis Ticona. "Entró con una colita toda despeinada al hotel", dijo.

Después de una hora, Charlene Castro fue avistada saliendo del hotel con el cabello húmedo y recogido en una trenza alta. Al parecer, había tomado una ducha antes de salir. Magaly Medina consideró la posibilidad de que su acompañante la hubiera peinado como un gesto romántico.

"Salió con este señor bien peinadita, con la colita hacia atrás, en una trenza bien hecha. Qué difícil. Yo con las justas me hago una trenzas al costado, qué difícil es hacerse una trenza sola y elevada. De repente, este señor es especialista en trenzas. Es parte del cariño, es un detalle", remarcó Medina.

Charlene Castro salió del hotel con una rosa

A Magaly Medina, presentadora de "Magaly TV La Firme", le resultó muy intrigante que Charlene Castro, pareja de 'Cuto' Guadalupe, saliera del hotel de manera tranquila y, aparentemente, sosteniendo una rosa en su mano.

"Me parece que tenía algo en la mano, una rosita creo. Supongo que el señor, muy amable, le regaló una rosa por el Día de la Madre, ¿no? Puede que estaban celebrando por adelantado el Día de la Mamá. Allí está saliendo con la rosa, camina, toma un taxi y regresa a su casa en San Miguel", manifestó Magaly Medina.

A pesar del escándalo, el exfutbolista histórico Luis 'Cuto' Guadalupe ha afrontado la infidelidad con calma y ha perdonado a la madre de su hijo, Charlene Castro, pero ha dejado en claro que no retomará su relación romántica con ella.