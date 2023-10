¡La engríen! Tilsa Lozano presume el tremendo regalo que le dio Jackson Mora por sus 4 años de relación

Tilsa Lozano volvió a acaparar las portadas de los medios de espectáculos tras conocerse que formará parte de la nueva temporada de 'El Gran Chef Famosos'. Pero eso no es todo, la modelo acaba de celebrar su aniversario con Jackson Mora y no dudó en presumir su regalo en redes sociales.

La modelo de 40 años decidió dejar a un lado la opinión de sus detractores para enfocarse en su aniversario con Jackson Mora, quien no dudó en sorprenderla por haber cumplido cuatro años de relación sentimental.

A través de las redes sociales, la pareja se dedicó tiernos mensajes, agradeciéndose por el tiempo transcurrido. Además, la exvengadora se fue con todo y presumió el tremendo detalle que le dio su amado.

Fue nada más y nada menos que un enorme ramo de rosas rojas, el cual contenía un conmovedor mensaje por parte del practicante de lucha libre.

Tilsa Lozano presume el regalo que le dio Jackson Mora.

Además de presumir su regalo, la exconejita de Playboy compartió una serie de fotografías donde sale junto a su amado esposo. Además, le agregó un tierno mensaje, asegurando que ambos se merecen un amor eterno, el cual no se pueda romper.

"Tú y yo merecemos un amor bonito y al decir bonito me refiero a algo que no se pueda romper. 4 años", escribió la figura pública en sus redes sociales.

Tilsa sorprendió a todos los televidentes tras ser oficializada como el nuevo jale de 'El Gran Chef Famosos'. La exvengadora se mostró muy emocionada por este nuevo desafío, revelando que por su hija Valentina aceptó participar en el reality gastronómico.

Como se sabe, la modelo recibió un sinfín de críticas tras su sorpresiva convocatoria. Al respecto, ella decidió hacer caso omiso a aquellas personas que la juzgan por su pasado.

"Yo siempre recibo las críticas de igual manera porque no me importan las críticas, me importan de quién vienen y en realidad, estamos aquí para hablar del programa", dijo en un inicio.