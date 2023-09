Magaly asegura que las marcas no trabajan con Tilsa Lozano porque tiene el título de "amante"

12/09/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina no soportó las últimas declaraciones de Tilsa Lozano, quien en su podcast de YouTube aseguró que las marcas no quieren trabajar con ella porque es una persona muy directa que no se muestra falsa como otros personajes de la farándula; la periodista dijo que realmente está olvidada por las marcas debido a que la asocian con ser "la amante".

Como se recuerda, la rivalidad de Magaly Medina y Tilssa Lozano es una de las más fuertes en el espectáculo peruano, pues la periodista siempre ha criticado a la exmodelo por haber tenido un romance con el futbolista Juan Manuel Vargas cuando él aún estaba casado con su aún esposa Blanca Rodríguez.

Magaly destruye a Tilsa Lozano

La periodista espectáculos tomó varios minutos de su programa para atacar a Tilsa Lozano, además de desmentir lo que la exmodelo dijo.

"Tilsa dice que las marcas no la quieren porque es polémica, pero polémica no eres, lo que pasa es que a ti te asocian con esa escasez de moral que existe en nuestra sociedad", inició diciendo.

Asimismo, hizo una reflexión sobre la actitud que la exconejita tomó cuando se destapó su romance con el exfutbolista de la selección peruana.

"En una época, las amantes, las que se metían con hombres comprometidos, pasaron piola, pero después cuando esa señora apareció mandando indirectas a la esposa de 'Loco' Vargas, se ganó la antipatía de muchos hombres y mujeres" expresó, para después agregar que se ganó el título de "la amante".

Finalmente, dijo que las marcas se arriesgarían a formar alianzas con una persona que se ha jactado de haber hecho cosas malas en el pasado.

"Dime tú, qué marcas quiere apostar por alguien que en algún momento se jactó de ser 'la otra', quién se arriesgaría a apostar por alguien que se jactó de haber destruido una familia" sentenció.

Tilsa llora al recordar al 'Loco' Vargas

En una emotiva entrevista, la modelo y cantante recordó su participación en el programa donde compartió detalles de su relación con el futbolista Juan Manuel 'Loco' Vargas, un episodio que la hizo romper en llanto.

"Sí fue una cruz, pero no la cargué sola. En todas las situaciones de mi vida, siempre he estado acompañada. (Llora) Perdón, soy una llorona. Tengo muy buenos amigos y una familia que siempre han estado, me corrigen y están para mí", expresó con emoción Tilsa entre lágrimas.

Es así que, Tilsa Lozano trajo de vuelta su historia con Juan Manuel Vargas y debido a esto, Magaly la criticó diciendo que las marcas no la contratan porque tiene fama de haber sido "la amante" del exfutbolista.