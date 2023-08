Mark Vito no pudo contener las lágrimas al hablar de su futuro: "Espero poder encontrar el amor nuevamente"

Mark Vito se vio abrumado por sus emociones. En una reciente entrevista, mientras hablaba sobre los caminos que podría recorrer en el futuro, no pudo evitar quebrarse y derramar lágrimas. Entre sus palabras, una declaración particularmente conmovedora resaltó: "Espero poder encontrar el amor nuevamente".

El exesposo de Keiko Fujimori, Mark Vito, hizo una sorprendente aparición en 'El Reventonazo'. En una conversación con la Chola Chabuca, la sensación de TikTok expresó su gratitud hacia sus seguidores por su apoyo inquebrantable en las plataformas de redes sociales.

"Es un placer compartir mi vida cotidiana con los demás. Lo que hago es actuación; disfruto haciendo sonreír a la gente, pero también es una forma de que las personas me conozcan un poco mejor", mencionó Mark Vito durante la sincera entrevista.

Durante el programa, el influencer estadounidense también tomó un momento para elogiar a sus dos hijas. Enfatizó que Kyara Villanella, una de sus pequeñas, es su mayor apoyo en su trayectoria como creador de contenido.

En un emotivo instante, la Chola Chabuca le preguntó a Mark Vito sobre su visión para los próximos 10 años. Esta pregunta visiblemente conmovió al exesposo de Keiko Fujimori.

"Espero encontrar el amor nuevamente. No estoy seguro si regresaré a ser un empresario exitoso, aunque me encantaría; pero si las oportunidades me llevan al mundo del cine u otras empresas, estoy dispuesto. Daré todo de mí", compartió Mark Vito, su voz temblando de emoción.