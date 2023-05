Chola Chabuca defiende a Dayanita, pero confirma que aún no tiene contrato con "El reventonazo"

Ernesto Pimentel, o más conocido como la Chola Chabuca, descartó que Dayanita tenga un contrato de exclusividad con el programa "El reventonazo de la Chola", y además, defendió a la actriz cómica de todos los ataque que viene recibiendo estos últimos días, señalando que la seguirá invitando a su programa este fin de semana.

La chola chabuca dijo que nunca utilizaría su programa para incomodar o generar molestias a sus demás compañeros cómicos. Y que por el contrario espera que a todos les vaya bien en el ámbito laboral.

"Yo respeto y aprecio a mis compañeros del humor en todos los medios. Que a todos les vaya bien y no me voy a enfrentar ni jamás he usado mi programa para causar incomodidad a nadie"