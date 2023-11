Mayra Goñi revela que pensó en terminar con su vida tras ser criticada por vivir en Miami: "Fue muy fuerte"

Mayra Goñi abrió su corazón en una reciente entrevista con la Chola Chabuca y reveló varios detalles de su vida en Miami. Según la influencer, no es fácil vivir en un país donde no conocía a nadie y hasta pensó en terminar son su vida después que muchas personas la criticaran en televisión abierta.

La popular Yuru se presentó en 'El Reventonazo de la Chola' y y respondió a varias interrogantes de Ernesto Pimentel. Según dijo, ha pasado por varias dificultades viviendo en Nortamérica, porque cuando llegó tuvo que vivir con algunas amigas.

"Es duro empezar en un país de cero. No conocía a nadie, al comienzo me quedaba con mis amigas.Luego me fuí a vivir sola, ahora yo no vivo sola", empezó diciendo.