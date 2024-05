Yiddá Eslava tuvo que ser sometida a dolorosa CIRUGÍA y revela qué le pasó: "Me dolía demasiado"

Yiddá Eslava ha estado en el ojo de la tormenta desde hace varias semanas debido a su polémica pelea con su expareja Julián Zucchi. Sin embargo, esta vez fue noticia al revelar que tuvo que ser sometida a una dolorosa cirugía porque su salud estaba en peligro.

Recordemos que Julián y Yiddá terminaron a finales del 2023 en una aparente buena relación, pero con el pasar de los meses fueron saliendo a la luz nuevos detalles de su pasada relación y ambos se acusaron de diversas cosas, entre ellas infidelidad y ser una pareja tóxica.

La ex participante de 'Combate' contó que tuvo que ser intervenida casi de emergencia por recomendación de su médico, ya que tenía una hernia que le causaba mucho dolor.

"Me tuvieron que operar me han operado de la hernia tenía una hernia en el ombligo y de la diástasis que de 25 cm pasó a 8 cm, pero no podía cerrar más por la hernia y la verdad me dolía demasiado y era cada vez más fuerte. [...] Hablando con mi doctor me dijo que podía operarme con prontitud", relató Yiddá mediante historias de Instagram.