Anthony Aranda minimiza boda de Melissa Paredes y el 'Gato' Cuba: "Ahora ella está más feliz que nunca"

Melissa Paredes y Anthony Aranda está muy emocionados por la realización de su boda y vienen ultimando los preparativos para su gran día. En medio de ello, el bailarín fue consultado sobre las posibles comparaciones con la pasada boda de Melissa y el Gato Cuba, pero prefirió no hablar de eso y resaltó lo feliz que se encuentra la actriz pocas semanas de casarse.

El bailarín brindo una entrevista a un conocido medio local y reveló que los preparativos van viento en popa. Además, contó que Melissa ya eligió su vestido de novia, mientras que él usara un traje de un diseñador peruano.

En esa misma línea, dijo estar muy emocionado por su matrimonio con la actriz tras casi 2 años de relación. "La verdad estoy muy feliz, emocionado, cada día ver los avances es muy lindo. Lo estamos disfrutando mucho", agregó.

Anthony también fue consultado sobre la cantidad de invitados que tendrán en su boda y si no teme a las comparaciones que se harán con la boda que Melissa tuvo con el 'Gato' Cuba. Al respecto, prefirió resaltar lo felices que ambos están con la organización de su matrimonio.

"Te seré muy sincero, lo único que me importa es que mi futura esposa esté feliz como lo está ahora y lo que alguien pueda decir me tiene sin cuidado. A Meli nunca la he visto tan feliz y eso me emociona", sentenció.