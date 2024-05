Edison 'Oreja' Flores olvida la fecha de su boda y Magaly lo DESTRUYE: "Así dice ser el último romántico"

Edison Flores, más conocido como 'Orejita', fue centro de burlas luego que en su más reciente entrevista con Jefferson Farfán, en su canal de YouTube 'Enfocados', olvide por completo cuál era la fecha de su aniversario de matrimonio con su esposa Ana Siucho. Ante esto, Magaly Medina lo criticó duramente y dijo que no podría autodenominarse "el último romántico" porque se olvidó una fecha tan importante.

Durante su entrevista en 'Enfocados', el futbolista peruano habló sobre como lleva su matrimonio. Sin embargo, todo lo que dijo fue opacado porque no pudo recordar la fecha en que se casó.

Después de ver la entrevista de Edison Flores en 'Enfocados', Magaly no pudo evitar referirse al tema.

"Así que como se va a olvidar no lo entiendo, no me cabe en la cabeza que se olvide. Me ha decepcionado este Orejita Flores", concluyó.

En otra parte de la entrevista el deportista contó que los primeros meses de casados se llevó un susto porque comenzaba a preguntarse qué pasaba porque no lograban concebir a su primogénito hasta el punto en que su esposa le dijo "que ella no era el problema".

"Tío, no funcionaba. No arrancaba. Hay días no se puede dar. Primer mes, nada. Segundo mes, nada. Ya tercero uno se pregunta qué pasa. Ana me dijo que ella se había hecho estudios y que ella no era el problema. Entonces, tú sabes el ego del hombre. Yo le dije que no tenía nada que ver, que no era el problema", comentó entre risas.