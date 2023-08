¿Melissa Paredes regresa a 'América Hoy'? Programa anuncia a una conductora histórica

El programa de espectáculos 'América Hoy' anunció el retorno de una conductora histórica para este martes, 9 de agosto, generando que muchos cibernautas piensen en el nombre de Melissa Paredes como una opción.

Tal y como se sabe, Melissa Paredes se encuentra trabajando como actriz en la serie 'Al Fondo Hay Sitio' interpretando a 'Patty'. No obstante, sería una de las posibles candidatas a ocupar el puesto que dejó Valeria Piazza tras su salida por motivos personales.

Desde que se anunció que una antigua integrante del programa regresaría al set de grabaciones, deslizaron la posibilidad de que quizá el ingreso de dicho personaje causara cierta incomodidad a Janet Barboza, dejando entrever que habrían tenido algún tipo de altercado anteriormente.

Ante ello, la modelo ha optado por permanecer en silencio y no ha compartido algún tipo de contenido relacionado al programa, pero lo que si llamó la atención es que en Instagram sigue al productor y miembros del elenco, a excepción del cantante de cumbia.

Janet Barboza se pronunció al respecto y afirmó no tener problemas con quien llegue a compartir el set, asegurando que la recibirá con los brazos abiertos mientras genere rating.

"Acá para mí todos están con los brazos abiertos mientras den rating, lo demás no me importa. Tráiganme al ex si quieren, yo no tengo problema", señaló muy segura de sus palabras.