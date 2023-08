Michael Jackson: Hoy se cumplen 65 años del nacimiento del "Rey del Pop"

29/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El 29 de agosto de 1958 nació Michael Jackson. El indiscutible 'Rey del Pop' ha marcado un antes y un después en la historia de la música, su talento para el canto y el baile lo ha llevado a conseguir muchos reconocimientos y sobre todo miles de fanáticos que hasta el día de hoy lloran su partida.

Una leyenda

El estado de Indiana en los Estados Unidos nos regaló una de las voces más prodigiosas de todos los tiempos. Michael Joseph Jackson estaba destinado a marcar un hito en la industria musical, específicamente en el género pop.

Con tan solo cinco años ya había mostrado sus primeros dotes artísticos, por ello, su padre lo integró a la agrupación familiar "Los Jackson 5", el cual publicó un total de 10 álbumes hasta 1975.

A inicios de los 70, Michael inició su carrera como solista, aunque todavía pertenecía al grupo. Sin embargo, por un tema de crecimiento personal y de tratar de desvincularse musicalmente de su progenitor el 'Rey del Pop' se abrió camino totalmente solo.

Los videos musicales de "Beat It", "Billie Jean" y "Thriller", son acreditados como una ruptura de las barreras raciales. De tal manera, que la cadena televisiva MTV tuvo que difundirlos convirtiéndose en el primer cantante de color en aparecer en dicha plataforma.

Continuó innovando con vídeos como "Black or White" y "Scream" donde destacan una serie de técnicas de baile complejas, como el popular 'robot' y el moonwalk, paso característico de Michael. Su sonido y estilo distintivos han influido en numerosos artistas de diversos géneros musicales.

Otros importantes logros incluyen varios récord Guinnes, 13 Premios Grammy y el premio Grammy Leyenda. Además, 26 premios American Music, incluyendo el Artista del siglo, 13 sencillos número uno en los Estados Unidos durante su carrera como solista y ventas estimadas en más de 400 millones de producciones musicales.

¡Larga vida al rey!

Como toda gran figura pública, no fue ajeno a los escándalos. En 1993 fue acusado de abuso sexual infantil, pero el primer caso se resolvió fuera de los tribunales. En el año 2005, fue juzgado y absuelto de nuevas acusaciones del mismo delito y de otros cargos de los cuales el juez lo declaró inocente.

En el año 2009, Michael había anunciado su gira de despedida "This Is It", la cual consistía en una serie de 50 conciertos que buscaba batir todos los récords de la historia de la música. Además, de saldar ciertas deudas que el 'Rey del Pop' tenía.

Lamentablemente, mientras se preparaba para sus presentaciones, Michael murió por intoxicación aguda de propofol y benzodiazepina el 25 de junio del 2009, después de sufrir un paro cardiorrespiratorio. El forense encargado dictaminó que su muerte fue por homicidio de su médico personal. El doctor Conrad Murray fue declarado culpable.

La muerte del "Rey" provocó un luto mundial y la transmisión en directo de su funeral, el cual fue visto por más de 2500 millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, los fanáticos que no lograron ser testigos de su última gira, pudieron revivir los ensayos gracias a la película de Jackson que estuvo bajo la dirección de Kenny Ortega.

Sin duda, Michael Jackson es un artista que será muy difícil de superar. Aunque hubieron miles de candidatos, hasta el momento solo existe un único e indiscutible 'Rey del Pop'.