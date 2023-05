Exmarine estrangula hasta la muerte a imitador de Michael Jackson en el metro de New York

04/05/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

New York vuelve a ser escenario de uno de los casos de asesinato más sonados. Esta vez un exmarine estranguló hasta la muerte a un joven indigente que viajaba en el mismo tren, según testigos todo eso pasó porque el habitante de calle que imitaba a Michael Jackson tiró su chaqueta al piso y empezó a hacer escándalo en el vagón, pidiendo comida y agua a los pasajeros.

El joven imitador de ascendencia afroamericana fue identificado como Jordan Neely, mientras que del victimario no se sabe sus datos, solo se supo que es de raza blanca y residente en el distrito de Queens. El exmarine fue brevemente detenido en el andén para ser interrogado y enseguida puesto en libertad sin cargos, lo que desató las críticas.

La policía y la fiscalía de Manhattan están esperando los resultados de la autopsia, que estaba previsto se conocieran este miércoles, para determinar si presentan cargos penales contra el joven veterano. Las autoridades no obstante consideran el suceso un homicidio, por lo que cabe esperar una imputación, sobre todo a medida que aumenta el clamor de activistas y ciudadanos.

"Esta investigación está siendo manejada por fiscales experimentados y brindaremos una actualización cuando haya información pública adicional para compartir", dijo Cohen, portavoz de la oficina del fiscal de distrito. "La Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan alienta a cualquier persona que haya presenciado o tenga información sobre este incidente a llamar al 212-335-9040".

Exmarine estranguló a indigente en metro de New York

Jordan Neely y su lista de antecedentes policiales

El conocido imitador de Michael Jackson era un aspirante a artista, pues tenía una afición a realizar shows callejeros en el Metro de New York, pero según informaron las autoridades, el sujeto tiene 40 denuncias por entrar al transporte subterráneo sin boleto, además de presentar otras denuncias por alterar el orden público.

Sin embargo, eso no es todo, sino que también estaba siendo investigado por un caso de agresión en el 2021. Este personaje es uno de los miles de habitantes de calle que pululan las calles de New York después de haber perdido su vida social a causa de las enfermedades mentales que muchas veces son diagnosticadas, pero no tratadas, debido al alto costo que representa para la persona que lo padece y su familia.

Piden justicia para Neely

La presidenta del consejo de la ciudad de Nueva York, Adrienne Adams, pidió responsabilidad por la muerte de Neely y dijo en un comunicado: "Seamos claros: cualquier posible problema de salud mental que Jordan haya estado experimentando no era razón para quitarle la vida".