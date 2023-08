Mónica Cabrejos aconseja a Maju Mantilla tras ampay a su esposo: "Nadie muere de amor, para adelante"

Debido al reciente ampay a Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, la psicóloga y periodista peruana Mónica Cabrejos no tardó en referirse a la exreina de belleza, enviándole un consejo por el difícil momento que estaría atravesando.

La farándula peruana se paralizó luego de que Magaly Medina ampayara a Gustavo Salcedo ingresando a un lujoso hotel con la deportista Mariana de la Vega, quien según afirmó el esposo de Maju Mantilla se trataría de una amiga que "no tiene nada que ver en la historia".

Ante esta situación, Mónica Cabrejos no tardó en enviarle un mensaje de apoyo a Maju Mantiila a través de sus redes sociales, sobre todo porque la exreina de belleza reapareció en su programa 'Arriba Mi Gente' con toda la actitud y dejando de lado los comentarios que recibió por la supuesta infidelidad de su esposo Gustavo Salcedo.

Las declaraciones de Alexandra Méndez 'La Chama' generaron aún más polémica pues, exponía al esposo de Maju Mantilla, quien habría intentando, de manera muy insistente, contactarla mediante likes, comentarios y mensajes que, según afirmó la modelo venezolana, ella siempre rechazó porque no lo conocía.

Debido a ello, la también periodista Mónica Cabrejos señaló que la actitud del deportista olímpico no sería la de un hombre casado y con familia, asegurando que hubo una gran falta de respeto por parte de él.

"Sin duda es incómodo porque eres una persona pública. No solo es por el like, es por el tema de respeto. Uno se casa porque estás dispuesto a asumir el compromiso y reglas de conducta que la misma pareja lo pone. Al otro que es tu partner en el equipo no lo quieres dañar porque sino el equipo ya no funciona", aseveró.