¿Motivo de su divorcio? Shirley Cherres afirma que en marzo tuvo un encuentro con el 'Puma' Carranza

La exporrista Shirley Cherres volvió a generar polémica en la farándula local al revelar en el programa "Magaly TV: La Firme" que en el mes de marzo tuvo un encuentro con el exfutbolista de Universitario de Deportes, José Luis 'Puma' Carranza.

Como se sabe, el exfutbolista asistió como invitado al programa "Mande quien mande" donde reveló que su matrimonio con Carmen Rodríguez había llegado a su fin.

Aprovechó en señalar que el proceso de su divorcio se dio en buenos términos y que ahora son compañeros y la respeta mucho porque también es la madre de sus hijas, por lo cual siempre será una persona importante en su vida.

Ante las últimas participaciones de Shirley Cherres en el reality de convivencia, "La Casa de Magaly", contó a Patricio Suárez Vértiz, que ella mantuvo varios encuentros con el excapitán de la escuadra crema, por lo cual, el equipo de dicho canal no dudó en comunicarse y averiguar si era realmente cierto sus afirmaciones.

Además, en otros medios de comunicación, la exvedette negó ser el motivo por el cual el Puma se divorció de su esposa, a pesar de que él se pusiera nervioso al verla con un baby doll rojo durante su permanencia el programa.

"Me sorprendió lo que dijo Magaly porque yo ya sabía (del divorcio). Además, ¿qué hombre que está bien con su mujer va ingresar al reality donde está una persona con la que lo han vinculado tanto? Cuando él me vio con el hilo dental, sus ojos me vieron hasta el estómago en serio. Yo lo miraba a él y me daba roche, su mirada era más fuerte", comentó a un medio local.