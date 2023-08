¿Mr. Peet se unirá al elenco de 'La casa de Magaly'? Comentarista deportivo hace impactante confesión

Peter Arévalo, ampliamente conocido como Mr. Peet, ha dejado una huella imborrable durante la segunda temporada de 'El gran chef: famosos'. A pesar de las acusaciones de arrogancia que rodearon su participación, supo conquistar los corazones del público y consolidarse como uno de los favoritos en la competencia culinaria. Este clamor popular ha llevado a cuestionar la posibilidad de su incorporación al elenco de 'La casa de Magaly'. ¿Se consolidará este anhelo?

Durante una reciente emisión de su programa, 'A presión', Peter Arévalo fue abordado con la pregunta que estaba en la mente de muchos: ¿Estaría dispuesto a ser parte del recién inaugurado reality show de Magaly Medina?

Con su característico sentido del humor y sin titubear, el comunicador deportivo rechazó tajantemente la idea, incluso lanzando una divertida ocurrencia sobre cómo sería el ambiente si él formara parte de 'La casa de Magaly'.

Tras su salida de 'El gran chef: famosos', el carismático Mr. Peet no dudó en compartir algunos detalles de su experiencia en el concurso de cocina.

Sin embargo, dejó atónitos a sus seguidores al admitir que en más de una ocasión consideró abandonar la competencia debido a dificultades personales que enfrentaba en ese entonces.

"Aquellos que me conocen saben que pasé por un momento sumamente complicado. Hubo momentos en que estuve al borde de renunciar. Pero la gente se me acercaba y me alentaba: 'Mr. Peet, no te rindas. Queremos verte ganar'", confesó Mr. Peet, destacando la influencia positiva de sus seguidores en su trayectoria en el programa.