¡No aprende! Christian Cueva es captado de madrugada en cevichería a pocas horas de partido con Alianza Lima

Las cámaras de Magaly Medina captaron al futbolista de Alianza Lima, Christian Cueva, saliendo de una cevichería cerca de la 1 de la madrugada. Cabe resaltar que el deportista tiene un importante partido con su club.

La última edición de "Magaly tv la Firme" mostró a uno de los futbolistas nacioales más polémicos en lo que sería otra de sus andadas. Christian Cueva fue capturado saliendo de un local a altas horas de la noche.

Cabe resaltar que la el encuentro deportivo entre Alianza Lima y entre y Melgar será hoy jueves, 27 de septiembre, a las 8:30 pm en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, peleando principalmente por el liderato del Clausura.

Asimismo, de acuerdo con una publicación en la redes sociales del club, Cueva se encuentra en la lista de los jugadores titulares y que ingresaron a concentración para llegar preparados a tan importante partido, que de ganarlo, podrían llevarse el título del Tricampeón.

Tras las imagenes difundidas en su programa, Magaly Medina aclaró que no afirmó en ningún momento el popular 'Aladino' haya estado consumiento algún tipo de bebita alcohólica antes del encuentro de su club deportivo.

"Nosotros no estamos diciendo que en esa cevichería se habían reunido para beber, nosotros estamos diciendo lo que vemos, un minuto para la una de la mañana de hoy, él salía de una cevichería, no sabemos lo que hizo adentro porque no somos policías, no hacemos test de alcoholemia", explicó la conductora.