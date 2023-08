¿Nuevo retoque estético? Bryan Arámbulo sorprende con radical cambio en su rostro

Bryan Arámbulo es uno de los cantantes de cumbia más exitosos de los últimos años, ya que su carrera no que hecho más que crecer. sin embargo, el cantante no ha estado exento de polémicas, pues en más de una oportunidad ha cambiado su apariencia, y esta vez sorprendió a todos con un gran cambio en su rostro, lo cual hace pensar en un nuevo retoque estético.

En más de una oportunidad, el intérprete de 26 años ha demostrado que no le teme al bisturí, pues ha pasado por diferentes procedimientos con la intención de mejorar su aspecto físico; hace unos meses sorprendió a todos con una rinoplastia y ahora parece que nuevamente se ha sometido a una cirugía.

A través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 115 mil seguidores, el cantante publicó una foto en el que luce una gorra y una sudadera en color blanco y negro, pero lo que más sorprendió fue su rostro, pues luce bastante afinado, lo que hace presumir que se habría sometido a una bichectomia o algún procedimiento que altere su mandíbula.

Cabe resaltar que, el cantante superó el cáncer de ganglios hace poco y atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, ya que hace poco volvió de una exitosa gira por Estados Unidos; asimismo, se mostró indiferente hacia las críticas.

"Me da igual lo que los detractores puedan opinar, es mi vida, soy transparente y me gusta así, al que no, puede pasar por otro Instagram, los amo", declaró hace poco.