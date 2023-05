Marisol sufre caída en concierto de SMP y dice: "Ni se les ocurra subirlo a TikTok"

La popular 'Faraona de la cumbia', Marisol, sufrió una aparatosa caída mientras brindaba un concierto por el aniversario del distrito SMP, y después de unos momento pidió al público que no lo suban a vergüenza

El video fue publicado por el conocido portal de espectáculos '@instarándula', que pertenece a Samuel Suárez, y en el mismo se puede ver el preciso momento donde la faraona sufre una caída frente a todo el público.

Según se aprecia en el video, Marisol estaba a punto de interpretar una de sus canciones más conocidas, cuando de pronto dio la vuelta y cayó de rodillas al piso, pero rápidamente se repuso y continuó con su presentación.

Después de la caída, la cantante siguió interpretando su tema musical, pero minutos después hizo una pausa en la que pidió a todos sus seguidores que no suban el video a Tiktok.

"Del suelo no paso, cuántas caídas he tenido y aquí estoy. Esta es una raya más al tigre. Y por favor, no se les ocurra ponerme en Tiktok caraj..., Ahora aparezco a primera hora, cuidado, yo averiguo quién es", dijo.