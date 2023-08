"Pensé que mi florcita sumaría puntos": Mayra Goñi luego de ser sentenciada en 'El Gran Chef Famosos'

El jurado de 'El Gran Chef Famosos' tomó la decisión de enviar a Mayra Goñi a la temida noche de sentencia, debido a que su platillo no tuvo buen sabor. La actriz peruana no tuvo buenas críticas de sus nuggets en forma de florcita.

En la última edición del programa, 'El Gran Chef Famosos' tuvo una edición especial por el Día del Niño. El set del programa concurso fue ambientado para simular una feria, con globos, juguetes didácticos, rompecabezas y hasta los mismos participantes ingresaron a la cocina con mucha ilusión.

Posteriormente, Nelly Rossinelli fue la encargada de comunicar cual era el primer plato de la noche. Los concursantes se quedaron sorprendidos cuando se enteraron que debían cocinar "panqueque de plátanos y arándanos".

El 'Loco' Wagner, Mayra Goñi, Mariela Zanetti, 'La Herbolaria' y Milena Vázquez tuvieron 30 minutos para realizar el primer plato de la noche. Asimismo, los participantes se mostraron ansiosos debido a que todos indicaron que este plato era complicado.

En medio de la preparación los participantes tuvieron ciertos inconvenientes para armar ordenar sus ideas. Por ejemplo, la joven actriz se olvidó de uno de los ingredientes principales, felizmente el jurado Masías le recordó la receta.

Finalmente, el jurado se quedó sorprendido porque no hubieron buenas presentaciones. Sin embargo, la actriz cómica fue la ganadora y por ende obtuvo el ansiado beneficio.

Para el segundo plato de la noche, los famosos debían armar un plato con decoración infantil. Asimismo, el jurado Bocchio reveló el ingrediente principal para la segunda preparación: era pollo. Con ese ingrediente, los participantes debían cocinar "nuggets con puré de espinaca".

Mayra Goñi tuvo ciertos inconvenientes para realizar su guarnición, incluso el 'Loco' tuvo que intervenir para que la actriz peruana no realice de manera incorrecta la preparación.

En los minutos finales, la intérprete de 'Maldito' recordó que anteriormente los jurados se quejaron de sus presentaciones, por ello, Mayra decidió utilizar las bolitas de nuggets para armar los pétalos de una flor. Sin embargo, el sabor no habría estado del todo bien, porque el jurado criticó duramente su plato.

"Yo pensé que mi florcita me iba a sumar puntos, pero me alegra que el loco haya ganado porque él ya ha ido a sentencia y estaba perdiendo la fe en el y (espero que) esto le haya devuelto esa seguridad para que pueda seguir haciéndolo mejor. Me iré a sentencia", dijo en el confesionario.