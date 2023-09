¡Por partida doble! Sirena Ortiz y Rocky Belmonte fueron eliminados de 'El Gran Chef Famosos'

Rocky Belmonte y Sirena Ortiz se convirtieron en la primera dupla en ser eliminada de la tercera temporada de 'El Gran Chef Famosos' debido a que no cumplieron con el reto culinario de la noche. Cabe resaltar que fue el jurado Masías quien tomó dicha decisión.

Luego del último programa, donde 3 participantes no convencieron al jurado, 'El Gran Chef Famosos' tuvo su temida noche de eliminación. En esta ocasión, los famosos del reality lucharon para conseguir el ansiado cupo de salida de capilla.

Posteriormente, Giacomo Bocchio fue el encargado de comunicar cual era el primer plato de la noche. Los concursantes se quedaron sorprendidos cuando se enteraron que debían cocinar "ajies arrebosados rellenos de calamar".

Rocky Belmonte, Armando Machuca y Sirena Ortiz tuvieron 60 minutos para realizar el primer plato de la noche. Asimismo, los participantes se mostraron ansiosos debido a que todos indicaron que este plato era complicado.

En medio de la preparación los participantes tuvieron ciertos inconvenientes para armar ordenar sus ideas. Por ejemplo, el actor cómico fue criticado debido a que se estaba demorando de más en preparar su platillo.

"Estoy sancochanco las papas, sancochando los ajies, preparando el relleno del ají, y pensando además que voy a hacer si salgo de esta competencia porque no tengo trabajo. Todo eso estoy haciendo", dijo Machucam

Finalmente, el jurado se quedó sorprendido porque no hubieron buenas presentaciones. Sin embargo, el exconductor de "Fantástico" fue el ganador y por ende obtuvo el ansiado beneficio: Ser salvada de la eliminación.

Para el segundo plato de la noche, los famosos debían incursionar en el mundo de los postres. Asimismo, el jurado Masías reveló el ingrediente principal para la segunda preparación: era pulpo. Con ese ingrediente, los participantes debían cocinar "pulpo a la parrilla con rissoto".

Finalmente la línea de jueces decidió salvar al exactor de "El Santo Convento" por ende, el exconductor de televisión y la joven actriz quedaron eliminados de la competencia de Latina.

"Muchas gracias, imposible no llorar. Estoy feliz de haber llegado hasta acá de poderlos haber conocido a todos, he aprendido mucho aquí y siento que puedo abrir un restaurante ja, ja,ja. Me voy feliz, triste también y gracias a todos por permitirme estar en este gran programa", dijo uno de los eliminados.