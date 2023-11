¡Por primera vez! Gerard Piqué revela detalles inéditos de cómo fue su tormentosa ruptura con Shakira

Luego de un largo silencio, Gerard Piqué se animó a contar detalles que nadie conocía de su tormentosa separación con la cantante colombiana Shakira, quien en medio de la polémica le dedicó un sinfín de canciones con contundentes mensajes al futbolista.

Durante una entrevista al medio RAC1, el exfutbolista del Barcelona confesó que durante su mediática separación optó por mantener una actitud totalmente indiferente con el objetivo de cuidar su salud mental.

Esto se vio reflejado cada vez que el actual streamer ignoraba los duros comentarios que lanzaban los fanáticos de Shakira, así como la prensa.

"Opté una postura, no sé si sana o no, pero si una persona que no me conocía decía cosas positivas o negativas sobre mí y me daba igual", señaló.