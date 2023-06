¡Tremendo susto! Streamer fue víctima de robo mientras realizaba una transmisión en vivo

Durante la pandemia se vio el crecimiento de una nueva forma de entretenimiento de los jóvenes, las transmisiones en directo, donde uno puede mostrar en vivo su día a día, donde pueden ocurrir distintas situaciones. En esta oportunidad, el streamer argentino llamado 'Brunenger', fue víctima de robo cuando se encontraba en su auto.

El momento que se volvió viral, muestra como el joven de 18 años, quien realiza transmisiones en vivo a través de la aplicación 'Kick', se encontraba realizando un contenido habitual en su canal, que es ser conductor de Uber y mostrar sus viajes a sus miles de seguidores para luego donar el dinero recaudado entre sus seguidores.

En esta oportunidad, el influencer estaba estacionado esperando a una mujer que lo contactó para hacerle una carrera, según informó 'Yahoo News'.

Fue en este momento, que se puede observar, por una de las ventanas, como se acerca el ladrón rápidamente al vehículo y segundos después el delincuente rompe el cristal de una de la ventanas y de inmediato se corta la transmisión, logrando consumar su robo.

Posteriormente, en otro video, el joven argentino explicó que tuvo que prestarse un otro celular para realizar una nueva transmisión, debido a que el malhechor logró llevarse su Iphone 13 Pro Max, el cual utilizaba para conectarse con los usuarios.

"Me acaban de robar, llevo horas haciendo Uber, me conecté para contarles, tenía el teléfono ahí con un soporte y estaba esperando a la pasajera esta y nada, que había una moto, yo la vi, fue todo en un segundo, bajó un chavo, le metió una piña al vidrio, agarró el teléfono y se fue", indicó en el nuevo directo.

Por otra parte, Brunenger agradeció el apoyo de sus seguidores e indicó que se encuentra en buen estado de salud. No obstante, el medio Todo Noticias informó que el asalto se produjo en la Avenida Belgrano de la ciudad de Buenos Aires.

"Gracias a los que se preocuparon, me robaron mientras hacía el stream de Uber, pero por suerte no me paso nada. Los quiero, gracias por sus mensajes", escribió en su cuenta de Twitter.