Presentador mexicano lanza polémico comentario sobre la comida peruana: "La comida de Cusco es asquerosa"

El presentador mexicano, Gustavo Adolfo Infante, calificó de asquerosa a la gastronomía del Cusco. Dicho comentario causó revuelo en las redes sociales y los cibernautas no dudaron en mostrar su rechazo hacía el conductor.

La gastronomía peruana ha sido reconocida a nivel internacional por cocineros de alto prestigio, revistas gastronómicas, incluso un restaurante peruano, 'Central', fue elegido como el mejor del mundo hace un par de semanas.

Sin embargo, en medio de un debate sobre la comida peruana, el conductor del programa mexicano 'Sale el Sol', emitido por el canal Imagen Entretenimiento, dejó muy en claro que no le agrada para nada la sazón de nuestro país.

Como se puede apreciar en el siguiente video, Gustavo Adolfo Infante expresó libremente su repudio por la comida cuzqueña.

"Por ejemplo yo voy a dar una declaración ahorita que no creo que se vaya la relación con el Perú. La comida de Cusco me parece asquerosa eso de que comen cuyo y ceviche negro y no me gusta, no por eso tengo un problema con Perú", dijo el conductor.