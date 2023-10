¡Regresó con todo! 'Zorro Zupe' critica participación de Luciana Fuster en el Miss Grand International: ¿Qué dijo?

14/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Después de varios meses alejado de los escándalos, Ricardo Zúñiga, mejor conocido como 'Zorro Zupe' regresó por todo lo alto para comentar sobre los temas más polémicos que envuelven a la farándula como la reciente participación de Luciana Fuster en el Miss Grand International 2023 ¿Qué dijo?

'Zorro Zupe' sobre participación de Luciana Fuster

A mediados de este año, la modelo participó en el certamen nacional, llevándose la corona tras un ardua competición. Luego de ello, continuó preparándose y actualmente nos representa a nivel internacional en el Miss Grand.

Pese a que no tuvo un buen inicio, sus más actuales presentaciones están dejando atónitos a sus detractores, quienes no creían que tendría un buen desempeño. Al respecto, el polémico Zorro Zupe no dudó en emitir un contundente comentario sobre Fuster.

En entrevista con el podcast 'En Portada', conducido por Theo y Tilsa Lozano, se le cuestionó al estilista sobre la participación de la influencer peruana: "Luciana Fuster, ¿Qué te parece?". Ante dicha pregunta, el Zupe no tuvo reparos en afirmar que no le ve futuro a la joven modelo.

"Creo que no está en el Miss Universo, sino en el Miss Grand (...) Sí, no, no le veo ningún futuro", afirmó el popular 'Zorro Zupe'.

Tras ello, Theo volvió a preguntar: "¿Cómo Miss no te encaja?", obteniendo como respuesta un tajante ''No'', por parte del estilista peruano. En seguida, Tilsa Lozano añadió: "Me parece una chica guapa, sí, pero no me mueve un pelo".

Luciana sorprende al cantar 'Despacito'

El jurado, al igual que el resto de participantes, se encontraban dentro del Hotel Wyndham Danang Golden Bay, esperando conocer quién iniciaría la competencia a través de un sorteo. Es así como Luciana Fuster pasó al centro del escenario y al momento de sostener el micrófono explicó el motivo por el cual escogió la canción de Luis Fonsi y Daddy Yankke.

"¡Este es el momento, chicas! ¿Pueden creerlo? Bueno, esta es una canción que me encanta y que sé que a todos nuestros seguidores también. Cuando mis fans vieron el anuncio del Miss Grand, cada uno de ellos empezó a escribirme para decirme que tenía que cantar 'Despacito'. Así que este es mi momento de hacerlo, ¡vamos! ¡Acompáñenme!", indicó la modelo al inicio de su explicación.

Lejos de mostrarse nerviosa, la novia de Patricio Parodi trató de mantenerse entonada a lo largo de su interpretación con una actitud al 100%, sorprendiendo finalmente a varias de sus compañeras del certamen.

Sin duda, la actual participación de Luciana Fuster en el Miss Grand International viene causando revuelo, por lo que el estilista 'Zorro Zupe' no dudo en criticarla.