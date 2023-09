Rosa Elvira Cartagena minimiza a Janick Maceta y Alessia Rovegno: "No las conozco"

La recordada exreina de belleza Rosa Elvira Cartagena reapareció con fuerza en el mundo de la farándula peruana y, como es costumbre, causó revuelvo al asegurar que no conoce a Janick Maceta ni a Alessia Rovegno.

En entrevista con un conocido programa de espectáculos, la modelo peruana no pudo evitar referirse al actual certamen de belleza, el cual es organizado por Jessica Newton, quien, según afirmó Rosa Elvira, no es su amiga.

Es así que, la figura de 40 años, en medio de su intercambio de palabras con la reportera del programa, fue consultada sobre las últimas representantes al Miss Universo, sorprendiendo con su respuesta, pues aseguró no conocer a Maceta y a Rovegno.

"Yo creo que Maju (Mantilla) y Marina (Mora), en verdad que, de otras, no sé, desde el 2000 creo que no conozco a nadie. (...) No las conozco. De verdad, no sé, ni siquiera por fotos" afirmó la exreina de belleza, multiplicando por cero a las actuales representantes.