Miss Perú 2023: ¿Cuál el vínculo entre Camila Escribens y Rebeca Escribens?

La carrera por la corona del Miss Perú 2023 llegó a su fin el último jueves con la designación de Camila Escribens como la nueva representante de nuestro país ante el Miss Universo. Sin embargo, su apellido fue lo que más llamó la atención de los usuarios, quienes se preguntaron si es que existía algún vínculo con Rebeca Escribens.

Tras su victoria, los más curiosos acudieron a las redes sociales de la modelo en búsqueda de alguna fotografía o 'follow' de la conductora de televisión.

Sin embargo, no lograron encontrar nada de esto. Por ello, cámaras de 'América Espectáculos' le consultaron directamente a la ganadora.

Pese a no conocerse en persona, la joven Miss afirmó que sí existe vínculo sanguíneo entre ella y la integrante de 'Mujeres de la PM'.

"En verdad nunca la he conocido.(...) No he tenido el placer de conocer a mi tía porque sí somos familia", declaró.