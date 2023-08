Samahara Lobatón oficializa relación de Bryan Torres y le celebra cumpleaños: "El mejor novio"

Samahara Lobatón es una de las influencers más polémicas en la actualidad, pues hace poco regresó de Estados Unidos tras poner punto final a su relación con el barbero Youna. Ahora, la hija de Melissa Klug ha anunciado a todos sus seguidores, que su relación con Bryan Torres ha sido formalizada, ya que se refirió a él como "novio" en una dedicatoria de cumpleaños.

La integrante de "La casa de Magaly" tomó su cuenta de Instagram y sorprendió a todos sus seguidores al publicar una serie de fotografías inéditas junto al cantante de salsa.

En las fotografías que la Samahara publicó se puede ver que en la primera aparecen ellos dos en un ascensor, mientras que en la segunda se tomaron una foto frente al espejo y de fondo se ve una puerta, por lo que posiblemente sería en la casa de la influencer.

Sin embargo, las fotos que más llamaron la atención son la tercera y la cuarta, ya que en estas se muestra al cantante de salsa durmiendo junto a Samahara, mientras ella lo cuida y fotografía.

El integrante de "Los de la caliente" no pudo evitar la emoción por ser oficialmente el novio de Samahara, por lo que decidió repostear la publicación que su ahora novia le dedicó.

La confesión de la influencer se dio por medio de sus redes sociales, pues en un inicio publicó una caja de preguntas para que sus seguidores le puedan hacer las consultas que deseen; es así que uno de sus fans le escribió "¿Volverías a tener otro hijo?".

Ante esto, la influencer decidió dar una curiosa respuesta, en la que explicó los primeros mes de embarazo que llevó con su hija Xianna.

"Hoy volteo y me veo embarazada en los primeros meses de Xianna y me admiro, estoy orgullosa de mi, de lo valiente que he sido y porque nunca dejé que nadie me frenara", escribió Samahara en un inicio.