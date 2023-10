¿Se viene la boda? Jonathan Maicelo le regala costoso anillo de oro y diamantes a Samantha Batallanos

Jonathan Maicelo y Samantha Batallanos son una de las parejas más controvertidas del espectáculo nacional y la modelo cumplió 30 años hace unos días, por lo que el boxeador aprovechó para celebrarle su cumpleaños en un local de San Isidro y la sorprendió con un lujoso anillo hecho de oro y con un diamante de un quilate.

La celebración se realizó con la presencia de varias figuras del espectáculos como Macarena Vélez, Elías Montalvo, Macarena Gastaldo, el promotor de eventos Giancarlo Cossio, María Victoria, 'La Pánfila', y los doctores Fong.

El boxeador no solo le regaló el anillo a la modelo, sino que también le puso una corona y le dijo que era 'el amor de su vida' mientras ella estallaba de emoción y respondió con unas tiernas palabras.

"Me sorprendiste, no lo puedo creer. De verdad no esperé este detalle tan bonito. Te amo, mi amor", expresó la ex Miss Grand.