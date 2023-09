Sofía Franco sobre emprendimiento de ropa de Silvia Cornejo: "No compraría, a veces usan telitas baratas"

La prolongada enemistad entre Sofía Franco y Silvia Cornejo, dos destacadas figuras de la televisión peruana, sigue generando titulares. Recientemente, se consultó a la rubia sobre el nuevo emprendimiento de moda de la ex reina de belleza, pero sus comentarios no fueron precisamente elogiosos, y puso en duda la calidad de la ropa que ofrece la modelo a través de su negocio en línea.

Sofía Franco fue abordada por la prensa para conocer su opinión sobre la incursión de Silvia Cornejo en el mundo de la moda con su negocio de ropa en línea. Sin embargo, sus comentarios estuvieron cargados de sarcasmo y escepticismo.

Además, Sofía Franco dejó claro que no está interesada en comprar prendas de la nueva línea de moda de Silvia Cornejo. Según sus palabras, prefiere ver y evaluar la ropa en persona antes de comprar, ya que considera que al comprar en línea, uno corre el riesgo de recibir prendas que no cumplen con sus expectativas en cuanto a calidad y estilo.

"No, la verdad que no compraría, no he visto su calidad. Debería descontarme por el maltrato, pero bueno vamos a olvidarnos. La verdad que yo no compro online porque es como que te llega lo que tú no escogiste. Preferiría verlo personalmente porque uno no sabe, a veces por negocio uno usa telitas más baratas", agregó Sofía Franco.