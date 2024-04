Milett Figueroa presume orgullosa a Marcelo Tinelli en romántico fin de semana: "Mi amor"

29/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La relación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se encuentra en el 'ojo de la tormenta' tras los rumores de un posible distanciamiento. Sin embargo, la modelo peruana no duda en lucirse orgullosa al lado del "amor de su vida" tratando de callar a todos los que critiquen su romance.

¡Más enamorados que nunca!

A través de sus redes sociales, el 'divo' argentino demostró a todos sus seguidores el romántico fin de semana que pasó al lado de la mujer que logró conquistar su corazón, como un intento de dejar atrás las especulaciones de una posible infidelidad por parte suya con Cande Lecce.

En las imágenes compartidas se ve a Milett con una gran sonrisa detrás de Tinelli, y él no dudó en escribir su nombre con un corazón rojo ardiente, demostrando que está más enamorado que nunca de ella.

En una siguiente toma se revela que ambos decidieron preparar un asado y seguir teniendo más anécdotas y aventuras juntos, diciéndose cuánto se quieren y enseñar a todos que su "amor es más fuerte que cualquier crítica".

Orgullosa de su relación

Por su parte, Milett no se quedó atrás y reposteó las historias subidas por el argentino en su cuenta de Instagram y mostrarse orgullosa de su relación hasta el punto de etiquetarlo con una peculiar descripción: "Mi amor Marcelo Tinelli".

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se lucen románticos durante el último fin de semana en Argentina.

Tinelli defiende a Milett

Otras de las muestras de amor que viene demostrando el conductor argentino se dio en una anterior entrevista realizada por el reportero del programa 'LAM', ya que constantemente ponía en duda el amor que tiene hacia la modelo peruana.

Lo primero que alteró a Tinelli fue que el hombre de prensa le preguntara por Milett y que no lo acompañe a todos lados, como lo hacía a inicios de su romance. Tras ello, el argentino aseveró que "él no está separado" y si nadie quiere creerle no podía hacer más para cambiar la percepción de los demás.

"Tú sabes que estoy en pareja, que estoy con ella, no entiendo por qué esa pregunta redundante en tu programa, ¿qué quieren? ¿decir algo? yo no entiendo", comentó el 'divo' argentino indignado.

Tinelli también fue consultado si sabía de los problemas entre los panelistas del programa de espectáculos argentino con los de Perú, por lo cual, Tinelli no desaprovechó la oportunidad y pidió respeto hacia su novia y la televisión peruana.

"Lo veo (los dimes y diretes), no necesito que me lo cuentes, los veo a ustedes. Traten mejor a la televisión peruana y a mi novia", enfatizó con un rostro desencajado por la molestia que sentía ante tantas interrogantes que ponían en duda el amor que tanto profesan en sus redes sociales.

De esta manera, Milett Figueroa también trató de callar a los críticos de su relación con Marcelo Tinelli durante el romántico fin de semana que tuvieron en Argentina, ya que no dudó en asegurar que el presentador de televisión es "el amor de su vida".