Youna lanza explosivo mensaje tras separación de Samahara y Bryan Torres: "No confundas"

La pelea entre Samahara Lobatón y Bryan Torres ha generado mucha polémica en la farándula peruana y tras ello, Youna , expareja de la influencer, lanzó un fuerte mensaje a través de sus redes sociales, por lo que muchos especularon que iría dirigido hacia Samahara.

El barbero, que actualmente reside en Estados Unidos, utilizó su cuenta oficial de Instagram para emitir un mensaje que hace referencia a un hogar, presuntamente por la reciente pelea que Samahara y Bryan tuvieron en el domicilio del cantante de salsa.

"No confundas una jaula con un hogar" , fue la reflexión que compartió Youna hace pocos días.

Asimismo, se desconoce si Youna se ha puesto en contacto con tu hija, quien al parecer presenció las múltiples peleas que Samahara y Bryan tuvieron en las últimas semanas, Recordemos que Youna y la hija de Melissa Klug han tenido varias peleas desde que se separaron el año pasado.

Hace unos meses el barbero se comunicó con 'Amor y fuego' y el conductor le preguntó directamente su opinión sobre el violento enfrentamiento en el que de vieron envuelto Samahara y Bryan, pero él aclaró que no estaba conectado para hablar sobre eso, sino para velar por el bienestar de su pequeña Xianna.

"No vengo a hablar al de Bryan ni de Samahara, vengo a hablar del bienestar de mi hija. (...) No vengo a hablar al de Bryan ni de Samahara, vengo a hablar del bienestar de mi hija. (...) Ella no midió la consecuencias de sus actos y ahora tiene que afrontar lo que está pasando", expresó con tono de preocupación.