Wanda del Valle, expareja del Maldito Cris, se pronuncia desde Colombia: "Tengo miedo de ser extraditada"

Wanda del Valle, expareja del Maldito Cris, rompió su silencio y se ha pronunciado desde Colombia, donde ha confesado que tiene temor de ser extraditada a Perú tras su detención en diciembre de 2023.

En diálogo con el medio colombiano "Testigo Directo", sostuvo que su vida puede correr peligro si es enviada a nuestro país.

Ello debido a las represalias que podrían tomar las personas que resultaron afectadas por el accionar de Christopher Joseph Fuentes Gonzales.

En ese sentido, deslindó de los delitos cometidos por el 'Maldito Cris' y aseguró que los crímenes cometidos por su expareja son solo responsabilidad de él.

"Él cometió sus delitos, tuvo sus errores, pero él, yo no. Una cosas es lo que él hacía y otra mi persona. (...) Yo estoy aquí con mi frente en alto. Sí, tengo miedo de ser extraditada, tengo miedo de que mi vida corra peligro. Yo le pido perdón, de mi parte, a las personas que él causó daño", declaró.

Del mismo modo, Wanda del Valle se pronunció sobre las amenazas de muerte en contra del coronel Víctor Revoredo y negó haber estado detrás de dicha situación.

Según indicó, es "totalmente falso" que haya ofrecida una importante cantidad de dinero para acabar con la vida del integrante de la Policía Nacional del Perú (PNP).

"Yo no soy culpable de lo que me están sindicando. Eso es totalmente falso. Nunca he tenido esas intenciones, ni las voy a tener", aseveró.