Thais Casalino respalda ingreso de Josi Martínez a 'EGCF': "Es un referente para muchos adolescentes"

10/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

"El gran chef famosos" se ha posicionado como uno de los programas más vistos de la televisión y por ello se ha anunciado una tercera temporada con personajes como el tiktoker Josi Martínez, quien está siendo muy criticado por los seguidores del reality de cocina; ante esto, Thais Casalino lo defendió diciendo que es un refente.

¿Qué dijo Thais Casalino?

La ex conductora de "Mujeres al mando" brindó una entrevista a un conocido medio y recordó con nostalgia su pasó por el canal de la Av. San Felipe, además, expresó su deseo de formar parte del reality de cocina conducido por José Peláez.

"Todos los participantes son súper queridos y tienen su tribuna especial. Me encanta que se muestren honestos al reconocer por ejemplo que es la primera vez que cortarán Cebolla o pelarán el pollo para cocinar (...) me encantaría participar si me llaman yo feliz, además me encanta cocinar, dijo en un inicio a Ojo.

Defiende a Josi Martínez

Por otro lado, la periodista expresó que apoya la idea que hayan personajes de redes en la televisión, ya que se han ganado su lugar con mucho esfuerzo y además llevan una gran responsabilidad.

"Me parece que todos los tiktokers se han ganado su lugar en la tele por los seguidores que tienen, claro, los que llevan sus cuentas con responsabilidad", explicó.

En esa misma línea, se refirió expresamente al hecho que Josi ingrese como uno de los participantes al programa de Latina. Comentó que el joven es un gran referente para la generación actual.

"En el Caso de Josi es un súper talento con seguidores internacionales, nominado por MTV. Yo lo sigo particularmente, me encantan las publicaciones que hace junto a su mamá. Es para muchos adolescentes y jóvenes un referente. Me parece atinado que esté allí, además nos vamos a divertir todos porque ya confesó que no sabe cocinar, así es que cada día será un reto", concluyó.

Jose se defiende de críticos

El popular tiktoker también se pronunció hace poco sobre su ingreso a "El gran chef: famosos". Según dijo, piensa divertirse mucho en el programa y hará su mejor esfuerzo ya que no sabe cocinar. Asimismo, restó importancia a los malos comentarios.

"Siempre que recibo críticas, las leo y digo: '¿Esta crítica me ayuda o solamente fomenta el odio?' Si la crítica es constructiva, viene con un consejo o ayuda, la leo y la tomo. Si solamente fomenta el odio literalmente lo ignoro. Así que le mando un mensajito y les digo que no se gasten porque yo soy feliz, me trato de divertir siempre y eso es muy importante, expresó.

Es así que, el ingreso de Josi Martínez a "El gran chef: famosos" ha levantado mucha polémica, pero hay personas que lo han apoyado, como la conductora de TV, Thais Casalino.