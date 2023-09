Tilsa Lozano confiesa que tuvo fugaz romance con Yaco Eskenazi: "Perdón, Natalie"

Una vez más, Tilsa Lozano volvió a causar polémica. Y es que la modelo de 40 años de edad utilizó su reciente podcast 'En Portada' para hacer una impactante revelación sobre el esposo de Natalie Vértiz, Yaco Eskenazi.

En su más reciente capítulo, Tilsa Lozano se animó a contar una pasada anécdota que ahora recuerda con mucho cariño. Para sorpresa de muchos, esto tenía que ver con Yaco Eskenazi, actual pareja de Natalie Vértiz, con quien ya lleva varios años de casado.

Esta situación surgió luego que Cathy Sáenz, exproductora de programas como 'Combate' y 'Esto Es Guerra', confesará que el único chico reality por el que sintió cierto gusto fue Yaco Eskenazi. Ello, debido a que el excapitán de 'Los Leones' tenía más de 30 años a comparación de los otros modelos del reality.

Es así que, Tilsa aprovechó el momento y contó que cuando era adolescente mantuvo un fugaz romance con el exfutbolista, a quien incluso calificó de 'saboroso'.

Asimismo, añadió que su corta relación surgió cuando ambos tenían 14 años y vivían en el mismo barrio del distrito de San Isidro. En seguida, la modelo peruana le pidió perdón a Natalia por lo que acababa de contar.

Durante la primera edición de su podcast, Tilsa aseguró que a su esposo Jackson Mora, no le afectó, en ningún sentido, su polémico pasado con Juan Manuel Vargas, afirmando incluso que el exboxeador estaba muy bien enterado del tema cuando la conoció y la invitó a salir.

"Cuando Jackson me conoce y empezamos nuestra relación, este tema estaba recontra pasado y él sabía perfectamente quién era. No fue que él era un alemán que llegó y dijo quién es ella, la conocí, me enamoré y tiene un pasado que no conozco. Es un peruano que sabía perfectamente quién era yo y mi historia, era mi fan. Él decidió fumarse esa historia, asumirla y la verdad que a él le importan tres pepinos", dijo bastante segura.