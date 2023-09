¡Tira maicito! 'La Uchulú' se manda con todo y pide más escenas con Renzo Spraggon en 'La Casa de Magaly'

Los capítulos de 'Casa de Magaly' se están volviendo cada vez más intensos. En esta ocasión, 'La Uchulú' solicitó a la producción del reality que le otorgen más escenas con Renzo Spraggón, debido a que tiene un interés más que amical.

En la última edición de 'La Casa de Magaly', todos los participantes estuvieron descansando luego de la 'pool party' que realizaron, donde los bikinis y la música fueron los protagonistas de una tarde de sol en la casa más famosa del Perú.

Cabe resaltar que con su chispa y alegría, 'La Uchulú' ha logrado ganarse el cariño del público, quienes se lo demuestran en las redes sociales. En esta ocasión, ella volvió a dar de que hablar al reclamar a la producción de Magaly Medina por más momentos con Renzo Spraggon.

"No me ponen como equipo con el Renzo (Spraggon). Yo ya les he pedido (a la producción) encarecidamente que por favor me pongan con él, tenían para que me empujen ahí en la piscina pero no me han puesto", señaló inicialmente.