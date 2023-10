¡Alarmante! Aumentan a cuatro los peruanos desaparecidos en Israel tras ataque de Hamás

La noche del último lunes, la Cancillería de Perú informó que han ascendido a 4 la cifra de peruanos reportados como desaparecidos luego de los ataques perpetrados por Hamás en Israel.

A través de su cuenta de 'X', antes Twitter, el Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer que la Sección Consultar reportó estos casos ante las autoridades israelíes para la búsqueda y ubicación de los compatriotas.

Según se señaló, la Cancillería se encuentra en permanente contacto con los familiares de nuestros connacionales para brindarles todo el apoyo necesario.

La mañana del último domingo, el embajador Manuel Cacho Sousa informó acerca del primer peruano desparecido, quien fue identificado como Daniel Levi.

El hombre es un médico peruano-israelí cuyo paradero se volvió desconocido luego de los ataques acontecidos mientras él se encontraba en el Kibutz de Be'ri, lugar cercano a la Franja de Gaza.

Al día siguiente, un segundo compatriota se unió a esta lista. La familia del connacional confirmó su desapareción, pero pidió que su identidad no sea divulgada debido a que temen que su situación actual sea de rehén de Hamas.

Ese mismo día, una tercera ciudadana peruana fue reportada como desaparecida e identificada como Rufina Pereyra.

En entrevista con Exitosa, el hermano de peruana desaparecida en Israel, Dino Pereyra, comunicó que Rufina Pereyra está no habida desde el domingo y señaló que su familiar llegó al país de Medio Oriente de un vuelo proveniente de Noruega.

"Desde el día de ayer más o menos a eso de las 9 de la mañana he tenido comunicación con mi hermana, me indica de que esa mañana su avión había llegado proveniente de Oslo (Noruega). Ella fue para vacacionar. Me dijo que había bombardeos, pero no hubo mayor importancia en mi hermana y seguían en la piscina del piso doce de un edificio", expresó.