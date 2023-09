La estafa del amor: Joven denuncia que mujer a la que conoció en Tinder lo pepeó y le robó todo

Un residente de San Borja identificado como Víctor Paladiner se ha convertido en víctima de un preocupante caso de robo y extorsión después de conocer a una mujer en la popular aplicación de citas, Tinder. En un intento por concienciar sobre los peligros potenciales de las citas en línea, el joven ha decidido compartir su experiencia.

Según el relato de Víctor Paladiner, la mujer en cuestión construyó una relación de confianza con él a través de la red social. Lo que inicialmente parecía ser una cita prometedora se tornó en una pesadilla cuando la joven aprovechó la oportunidad para cometer el robo y llevarse todas sus posesiones de valor.

La situación empeoró aún más cuando Víctor Paladiner intentó confrontar a la presunta delincuente, identificada como Fiorella, en un esfuerzo por persuadirla para que le devolviera sus pertenencias. En lugar de mostrar arrepentimiento, la mujer respondió con indiferencia, incluso añadiendo insultos y agresiones verbales.

Desde ese día, Fiorella ha desaparecido por completo y ha desactivado su número de WhatsApp, eliminando cualquier posibilidad de comunicación. Debido a este incidente, Víctor Paladiner enfrenta una abrumadora presión emocional y hace un llamado a las autoridades locales para que lo ayuden a recuperar sus pertenencias robadas.

En julio de 2022, un joven relató que acordó encontrarse con un hombre que era 10 años mayor que él en un centro comercial de Chorrillos después de haberlo conocido en Grindr. No obstante, el agresor sugirió cambiar el plan y dirigirse a una cevichería para disfrutar de un almuerzo más agradable, sin saber lo que le ocurriría unas horas más tarde.

"Yo lo contacté por el aplicativo Grindr, quedamos en conocernos en un centro comercial. Por insistencia de él, que no quería quedarse ahí, nos fuimos a comer a una cevichería. Estuvimos desde las dos de la tarde hasta las cinco aproximadamente. No recuerdo cómo he llegado a mi casa, no recuerdo en absoluto nada. Me robó muchas cosas de valor", dijo el afectado a ATV Noticias.