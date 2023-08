Alejandro Soto rechaza denuncias en su contra: "Estoy legitimado para asumir cualquier función pública"

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, rechazó las denuncias en su contra y aseguró que está "legitimado para asumir cualquier función pública".

Durante una conferencia de prensa, el congresista de Alianza Para el Progreso (APP) informó que el Poder Judicial (PJ) emitió un documento que indica que no posee antecedentes penales, judiciales y policiales.

"Uno de los poderes del Estado que ha emitido un documento oficial a mi favor es el Poder Judicial y señala que no tengo antecedentes penales, que no tengo antecedentes judiciales, que no tengo antecedentes policiales, por lo tanto estoy legitimado para asumir cualquier función pública porque no tengo la condición de procesado ni de sentenciado", declaró.