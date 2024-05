¿Se sintió afectada? Selena Gómez rompe su silencio tras anuncio de embarazo de Hailey y Justin Bieber

11/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La confirmación del embarazo de Hailey Bieber y Justin Bieber ha generado revuelo en todo el mundo ya que los rumores de que serían padres estaban circulando desde hace varias semanas. Sin embargo, una de las personas que se volvió tendencia con esta noticia fue Selena Gómez, expareja del cantante canadiense.

Recordemos que la relación de Justin Bieber y se Selena Gomez fue una de las más queridas por dos fanáticos, aunque siempre estuvo en medio de la polémica debido a varias rupturas y reconciliaciones. Incluso Hailey Bieber apoyó la relación de Selena y Justin en el 2016, sin imaginar que dos años, en el 2018, sería ella quien se case con el intérprete de 'Baby' en una ceremonia íntima en un juzgado de Manhattan, New York.

¿Qué dijo Selena Gomez sobre el embarazo de Hailey?

La intérprete de 'Love You Like a Love Song' aún no se ha pronunciado respecto a la paternidad de su expareja, pero si lanzó una curiosa publicación en su cuenta de Instagram, lo cual llamó la atención de sus fanáticos ya que en las últimas últimas semanas había estado inactiva en redes sociales.

De esta forma, Selena Gómez publicó una tierna foto junto a su actual novio, Benny Blanco. En la imagen, que la cantante publicó en historias de Instagram, se puede ver sus manos entrelazadas y un llamativo anillo en el dedo índice de la celebridad. Recordemos que Benny Blanco es un productor musical reconocido en Estados Unidos y tiene aproximadamente seis meses de relación con Selena Gómez.

El anuncio de paternidad de Justin Bieber

Lo que fue un fuerte rumor durante las últimas semanas, hoy por fin es una realidad. Justin Bieber será padre por primera vez junto a Hailey, quien es su esposa desde el año 2018.

A través de sus redes sociales oficiales, el cantante internacional hizo público un video, donde se le puede ver a él y a su pareja en medio de un campo y en compañía de lo que sería un cura.

Tal parece que habrían aprovechado el momento no solo para dar a conocer a todos su fans que se convertirán en padres, sino también para renovar sus votos matrimoniales.

En las siguientes imágenes, se aprecia como Bieber fotografía a la futura madre de su primer hijo. Ella, muy encantadora y vistiendo un delicado atuendo blanco, posa para el lente del cantante.

De esta forma, Justin Bieber confirmó que será padre por primera vez junto a su esposa Hailey Baldwin, mientras tanto su expareja Selena Gómez se mostró feliz y enamorada de su novio Benny Blanco.