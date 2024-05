Magaly Medina se ríe de su pasado: "La cara con la que empecé no le ganaba a nadie"

11/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Después del informe sobre Ely Yutronic entrando al mundo del modelaje en la televisión chilena y ahora con ejemplos como Tula Rodríguez, Karla Tarazona y Leisy Suárez, se suma Magaly Medina, que no dudó en reírse sobre su pasado.

Magaly se ríe de su pasado

En su programa, Magaly Medina compartió detalles de su evolución personal, haciendo bromas sobre cirugías no realizadas en el pasado, pero enfatizando que todo forma parte de un proceso de cambio.

"La gente evoluciona, yo he evolucionado. Ese pasado está en todo YouTube y me lo recuerdan a cada rato. Ahora, díganme ustedes ¿He evolucionado o no? Claro que ha evolucionado, todos hemos evolucionado", dijo.

"La cara con la que empecé no le ganaba a nadie, pero soy como el vino, mientras más añejo, mejor. Que sigan hablando de que si la cirugía si no cirugía, ese será el eterno tema para mis haters", añadió.

¿Cuántas cirugías tiene Magaly?

Aunque se mantiene en secreto el número exacto de cirugías que ha realizado, Magaly Medina ha dejado claro que su enfoque se basa en tratamientos estéticos menos invasivos. Sin embargo, reconoce haberse sometido a una liposucción en el pasado, aunque afirma que no repetiría la experiencia.

"La gente no me cree, cree que me he hecho 50 mil cirugías, la gente cree que estoy flaca porque me he hecho seguro el número 50 de liposucción o me he hecho alguna (...) No me la haría otra vez, me hice la lipo hace muchos años atrás", reveló.

La permanencia en la televisión

Contrario a las expectativas de algunos sobre su posible desaparición en la era digital, Magaly Medina ha demostrado su permanencia en la televisión, desafiando las críticas sobre su apariencia en alta definición. Destaca que su conexión con el público ha sido fundamental para su larga trayectoria en la pantalla chica.

"Entramos a la era del HD y me decían que algunas personas no iban a quedarse en televisión, a mi me parece que ni el HD me echó, acá sigo", sentenció.

"No interesa si tienes una cara bonita, no interesa si eres una Brunella Horna, toda rubia, porque si no traspasas la pantalla, allí te quedas. En esa época, en el primer programa de nosotros, un 1 noviembre, mi cara no era la de una Miss Perú y aún así, estoy acá hace 26 años", agregó.

Magaly Medina, una figura emblemática en la televisión peruana, ha dejado claro que no tiene reparos en mostrar su aspecto pasado e incluso encuentra humor en ello, lo que refleja una sólida autoestima.