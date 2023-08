Cecilia García: "¿A quién no le gusta trabajar en todo el Perú? A Keiko Fujimori"

La conductora de Exitosa, Cecilia García, consideró que a Keiko Fujimori "no le gusta trabajar" y señaló que la lideresa de Fuerza Popular "tuvo 500 días de licencia" cuando fue congresista de la República.

Durante la emisión del programa 'En Defensa de la Verdad', la mujer de prensa se pronunció sobre el caso de la parlamentaria Digna Calle, quien pidió licencia personal por 60 días más tras pasar más de seis meses en Estados Unidos (EE.UU.).

"Mi opinión personal es que no es ético de que uno deje el cargo y se vaya. Pero, sin embargo, si nos vamos netamente a la cuestión reglamentaria del Congreso, esta es una práctica que no solamente lo ha usado ella, sino que lo ha usado hacia atrás muchísima gente y que no hay falta", manifestó.