Daniel Alfaro: Aprueban denuncia constitucional contra exministro por links con contenido sexual en textos escolares

El Pleno del Congreso de la República aprobó hoy el informe final de la denuncia constitucional presentada contra el exministro de Educación, Daniel Alfaro Paredes, por inclusión de links con contenido sexual explícito en textos escolares.

Durante una sesión en el Parlamento, la aprobación se efectuó con 60 votos a favor, 5 en contra y 13 abstenciones, por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

Cabe mencionar que, la acusación contra el extitular del Ministerio de Educación (Minedu), Daniel Alfaro, se presentó en el 2019, luego de no haber vigilado ni supervisado el contenido de los textos escolares impresos ese año.

Los excongresistas Edmundo del Águila Herrera, Paloma Noceda Chang y Armando Villanueva Mercado se referían al caso del texto escolar denominado Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica para alumnos del 3º de secundaria, en el cual aparece un link el cual contiene información vinculada a relaciones sexuales explícitas.

Asimismo, en la acusación se manifiesta que el denunciado no habría tomado medidas adecuadas con respecto a la problemática incurrida en los textos escolares.

De tal modo, Alfaro Paredes no habría respondido a los oficios con pedidos de información sobre los hechos, emitidos por la entonces congresista de la República, Paloma Noceda.

"Mi bancada presentó el documento, (denuncia) porque él se comprometió a cambiar esto y no lo hizo, y ahora se observan las consecuencias", indicó Noceda en el año donde se suscitó el hecho. Añadió que le sorprende que hasta el momento no exista ningún curso de sexualidad en los jóvenes de nivel secundario. "Me pregunto, ¿dónde está el curso sobre sexualidad?", comentó Noceda.