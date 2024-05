¡Qué fuerte! Paolo Guerrero se pronuncia tras polémico encuentro con reporteros de Magaly Medina

08/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

'Magaly TV, La firme' anunció para esta noche unas exclusivas imágenes sobre el explosivo encuentro de Paolo Guerrero y los reporteros del programa. Por esta razón, el futbolista no dudó en pronunciarse al respecto y aclarar cómo ocurrieron realmente los hechos.

A través de sus redes sociales, el afamado 'Depredador' hizo su descargo y aseguró que el fue atacado por los 'Urracos'.

Se defiende

Tras el tremendo anuncio para esta noche que realizo el programa de Magaly Medina, Paolo Guerrero se defendió y dio detalles de cómo habría ocurrido su desafortunado encuentro con los reporteros del programa. De esa forma, desmintió lo dicho en el avance que se mostró.

"No soy bueno para hacer este tipo de vídeos, me veo en la obligación de hacerlo(...). Me gustaría decir que el día de ayer tuvo un altercado con un reportero de ese programa, de la señora que tiene un problema conmigo, rencor, por lo que pasó en el pasado, no hace falta mencionarlo", indicó Paolo.

" Nadie perdió los papeles, al contrario, me faltaron el respeto. Solo le quiero decir a la señora que manden a sus reporteros que no me falten el respeto, eso no los voy a aceptar. Me han hecho una serie de preguntas, que trato de no darle bola. Lo que no voy a acepar es que me falten el respeto. Que se rían 'cachosamente' en mi cara. Quiere que yo haga al algo que yo no pueda hacer sobre mi comportamiento", agregó.

Asimismo, aseguró que no caerá en las provocaciones de la conductora de TV, sin embargo, advirtió que no permitirá que le falten el respeto como lo han hecho en algunas oportunidades.

"Quiere decirle que puede mandar a quien quiera, que me provoque, yo no voy a pisar el palito, pero no voy a aceptar que me falten el respeto. No voy a aceptar que tus reporteros me falten el respeto. No tengo ningún problema contigo", puntualizó.

¿Cómo es el anuncio de del avance de Magaly Medina?

Fue la misma Magaly quien anunció que mañana (hoy, 8 de mayo) se emitirán las imágenes del encuentro que su equipo periodístico tuvo con el jugador el Club César Vallejo.

"Mañana les garantizamos que tenemos algo que no se pueden perder. Nuestros urracos tuvieron un choque casi casi explosivo con Paolo Guerrero, mañana les vamos a contar todos los detalles con imágenes explosivas ", dijo Magaly.

En resumen, Paolo Guerrero se pronunció tras las imágenes que expuso Magaly Medina, donde se le ve enfrentándose a los reporteros de su programa.