Piero Corvetto: Califican su salida de la ONPE como venganza de aquellos que siguen con narrativa del fraude

En entrevista con Exitosa, el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fernando Tuesta, calificó la salida de Piero Corvetto de la institución electoral como una venganza política de aquellos que continúan con la narrativa del fraude en las elecciones del 2021 donde resultó ganador Pedro Castillo frente a Keiko Fujimori.

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa "Hablemos Claro", el invitado destacó el desempeño de Corvetto Salinas durante el proceso electoral pasado y apuntó que dicha narrativa fue alentada por sectores del Congreso de la República.

"Su desempeño en el proceso electoral ha sido bueno, sin embargo, aquellos que aún siguen con la narrativa del fraude, cosa que no han podido demostrar y que ninguna persona seria que conozca sobre el tema y ningún organismo nacional e internacional señaló que hubo fraude en el Perú. Esto se convirtió en una narrativa alentada por sectores del Congreso, un medio de comunicación televisivo, etc., para desarrollar la narrativa que hubo fraude y esto es la venganza", declaró.

Asimismo, Fernando Tuesta cuestionó la decisión de Marco Tulio Falconí de votar en contra de la ratificación de Piero Corvetto como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

"¿Puede probar el señor Falconí que el señor Piero Corvetto no está capacitado para seguir encabezando a la ONPE? Resulta ser que la documentación que se entregó no fue cuestionada y en la entrevista personal el que más pregunta es el señor Falconí y ninguna respuesta estuvo mal respondida. Todas fueron claras y al punto, obviamente se esperaba que todos ratifiquen, pero se sabía que era suficiente que uno no votara a favor para que Piero Corvetto no siga", agregó.