Gremios de salud anuncian huelga indefinida por incremento salarial y piden renuncia de ministro César Vásquez

El vocero de los profesionales de salud, el Dr. Ricardo Rojas Rueda, anunció que diversos gremios llevarán a cabo una huelga indefinida tras no llegar a una solución con el titular del Minsa, César Vásquez, sobre el incremento salarial. Según precisó, la medida de fuerza iniciará el 22 de noviembre y uno de los objetivos es la renuncia del titular del sector.

Durante el diálogo con Pedro Paredes para Exitosa Perú, el representante de los gremios de salud apuntó que ya se dio la presentación de documentos para los trámites administrativos y que en el plazo de dos semanas, aproximadamente, se estaría llevando a cabo las manifestaciones.

Al respecto, sustentó la naturaleza de las marchas señalando las irregularidades en las escalas salariales a cargo de la cartera de Rojas Rueda.

El ministro de Salud adelantó que no existen huelgas oficiales sino manifestaciones y que su sector está abierto a escuchar las demandas de los gremios inconformes con la remuneración que perciben.

"No hay huelgas, son paros, manifestaciones. Todavía no hay una huelga oficial, hay apertura hay todos los días", indicó para los medios de comunicación.

Asimismo, señaló que su presencia en el Congreso se dio con el presidente de la Comisión de Salud, Presupuesto y Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para conseguir la estimación que falta con el objetivo de subir el sueldo a los trabajadores de salud.

En esa línea, indicó que el Gobierno está invirtiendo más de mil 100 millones de soles y que aún le falta 216 mil más para lograr este objetivo. Especificó además que para lo que resta del año se necesitan aproximadamente 18 millones de soles y con proyección al 2024 unos 220 millones.

Asimismo, desmintió al titular de Salud al decir que 'consiguió un presupuesto', ya que este correspondería al año anterior, cuando él no se encontraba a cargo.

"Él no había coordinado con el ente técnico, Ministerio de Economía, para que le dé la viabilidad del caso, cambio de partidas, aumento de presupuestos o créditos adicionales no solamente es porque el Ministerio de Salud lo pida sino por las coordinaciones con el Ministerio de Economía y el Congreso", indicó.

Agregó que Rojas Rueda no lo había realizado, por lo que los profesionales del sector se encuentran indignados y que en los 13 días de manifestaciones solo los ha recibido una vez.

"No vemos la intención de querer resolver este problema. Vemos que es un ministro que no tiene las competencias necesarias para el cargo porque sus malas decisiones han hecho que ahora se tenga que buscar presupuesto de donde no hay y que se termine perjudicando al final el Gobierno, la presidenta de la República, el Consejo de Ministros", subrayó.