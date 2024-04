Minedu separó a 9 profesores sentenciados por terrorismo y 18 por violación

22/04/2024 / Exitosa Noticias / Salud

"En el marco de nuestra política de vigilancia de los colegios, este fin de semana ya tenemos 9 profesores separados del sector Educación por tener sentencias por terrorismo", informó el ministro Morgan Quero, quien agregó que también se han separado a 18 docentes que tenían sentencia por violación, lo cual es muy delicado.

"Seguimos en este trabajo con mano firme para poner orden en nuestros colegios y darle seguridad a toda la comunidad educativa", dijo tras participar en la ceremonia de inauguración del festival "Un libro te cambia la vida" por el Día Internacional del Libro, que se celebra el 23 de abril.

De otro lado, el titular del Minedu afirmó que está en permanente diálogo con los dirigentes del Sutep, por lo que espera que el anunciado paro no se concrete. Dijo que confía en la reflexión de los maestros y en su responsable actitud ante sus estudiantes.

Morgan Quero explicó que su gestión apoya todo propósito de descentralizar la educación superior pública, refiriéndose al anuncio del rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) sobre convenios que viene realizando con las regiones para crear sucursales de esa casa de estudios. "Qué mejor que apoyar, en todo el país, la formación en ciencia y tecnología", añadió Morgan Quero.

También señaló que su portafolio está trabajando de la mano con el Ministerio de Cultura para promover el hábito de leer.

"La lectura nos conecta con una nueva costumbre de conocernos a nosotros mismos, descubrirnos interiormente y transformarnos a través de la palabra escrita, los libros y los textos.... Quién no ha llorado con el Caballero Carmelo, quién no se ha emocionado con Los Heraldos Negros de César Vallejo, quién no ha disfrutado y se ha reído con Pantaleón y las visitadoras", señaló el ministro Morgan Quero durante su discurso en el festival "Un libro te cambia la Vida", organizado por el Ministerio de Cultura en el Campo de Marte.

San Borja, 21 de abril de 2024