"Gracias, San Gallese": Hincha peruano agradece al portero peruano por no ceder un gol ante Paraguay

07/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El partido entre Perú y Paraguay mantuvo en vilo a los espectadores peruanos. Ese fue el caso de un hincha nacional que se mostró agradecido con el portero peruano Pedro Gallese por no ceder ningún gol ante su contrincante

¡Nos demostraste que Dios es peruano!

El clip viral titulado: "¡Gracias Gallese! Con fe le empatamos a Brasil" le pertenece a la cuenta @arturolugoo quien no dudó en sacar cara por el resultado de empate del primer partido de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

El partido de hoy dejó al país con hambre de gol. Sin embargo, pese al 0-0 contra los guaraníes, un fanático peruano supo ver el vaso "medio lleno" y dijo sentirse agradecido con el portero Pedro Gallese por su buena actuación durante el encuentro deportivo.

En esa línea, destacó su actuación frente a un panorama quizá un poco desolador, ya que en el minuto 44 vino la primera baja para la selección blanquirroja tras la expulsión de Luis Advíncula.

La salida de 'El Rayo', que dejó a 10 sobre el área, según su perspectiva hizo que el equipo "ratonee con fundamentos, cosa que muchos no creían".

"Un ratoneo eficaz. Conseguimos un punto empatando con Paraguay en visita", explicó para sus seguidores de su red social.

Asimismo, el hincha peruano dijo "elegir creer" que con el "ratoneo" de Juan Reynoso el Perú consiga el ansiado cupo para el Mundial que se realizará en las sedes de México, Estados Unidos y Canadá en el 2026.

¿Qué dijeron en redes sociales?

Como era de esperarse este video fue rápidamente subido a las redes sociales, a unos minutos de concluirse el partido y ha sido bien recibido por los internautas.

Cabe mencionar que hasta el momento, el corto cuenta con 3728 me encantas, 174 comentarios y 181 guardados.

Sin embargo, los comentarios estuvieron muy divididos, ya que para algunos el equipo de Reynoso no había demostrado el nivel necesario para el partido debut de nuestra blanquirroja: "Paraguay no pudo con los suplentes de Perú", "Gallese sacó la garra crema como siempre", "Gallese va a ser leyenda en el fútbol peruano, tengo pruebas y tampoco tengo dudas", "nos salvó de muchas, muchísimas", "no tenemos equipo ni para El Mundialito 'El Porvenir'".

De esta manera, un hincha peruano se hizo viral en TikTok a pocos minutos de terminarse el partido. El fanático agradeció a Pedro Gallese el no ceder un gol ante Paraguay. El debate se generó en redes sociales.