Gianluca Lapadula a un año de no clasificar al mundial con Perú: "El sufrimiento sigue conmigo"

17/06/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

Gianluca Lapadula confesó que no consigue superar la no clasificación de Perú al mundial Qatar 2022. El querido 'Lapagol' reveló que no ha dejado de pensar en el fatídico partido ante Australia, el cual le ha generado un dolor que lo sigue acompañando un año después.

Las palabras del delantero peruano tuvieron lugar en la previa del amistoso entre Perú y Japón a disputarse el próximo martes 20 de junio. Allí, el atacante de Juan Reynoso fue consultado por el periodista César Vivar sobre cómo afrontó la derrota en el repechaje al mundial. Ante esta pregunta, 'Lapagol' reconoció que aún sueña con esa noche.

"Ese sufrimiento del partido contra Australia todavía sigue conmigo, siempre se quedó conmigo y es algo que me empuja. De verdad, es algo que quiere tener conmigo porque me costó mucho y tiene ser algo que me pueda ayudar a sacar algo más", admitió el futbolista.

Hinchas de la selección peruana reaccionan

Las declaraciones de Gianluca Lapadula no tardaron en difundirse en las redes sociales, donde los hinchas de la selección peruana reaccionaron a la confesión del popular 'Lapagol'. Y es que el delantero peruano reabrió una herida que aún no sana en un sector de los ganadores del premio a 'La mejor hinchada del mundo' en 2018.

Entre los comentarios del video publicado en la cuenta de Erick Osores, un grupo de usuarios comparte el senitr del seleccionado nacional y admite que siguen sufriendo por no clasificar al mundial.

"A todos nos duele esa eliminación", señaló un internauta.

Sin embargo, un número de seguidores de la selección peruana de Juan Reynoso espera que usen dicha derrota como motivación para poder ver a Perú en el mundial de 2026.

"Utilizar el sufrimiento y dolor de las derrotas como combustible y motivación es algo que hacen los deportistas competitivos. Ojalá que pueda transmitir algo de ese pensamiento a sus compañeros de la selección", agregó otro.

Un año del repechaje ante Australia

Como se recuerda, Perú y Australia jugarón el 13 de junio de 2022 por un lugar en el mundial de Qatar. Aquella noche, Gianluca Lapadula y compañía no pudieron concretar la clasificación de la selección peruana tras caer en tanda de penales ante los 'Canguros'.

Por eso, a poco de haberse cumplido un año de dicho encuentro, Gianluca Lapadula confiesa que aún no supera haber perdido el repechaje al mundial con Perú y admite que el sufrimiento de la derrota con Australia aún lo acompaña.